PSG Mercato : Mbappé a enfin fixé la date de son annonce !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris sa décision, du moins il ne l'a toujours pas communiqué publiquement. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Mbappé, décision imminente ! Mais l'annonce de cette décision pourrait bientôt arriver. En effet, d'après AS, le champion du monde 2018 se serait engagé à communiquer sa décision finale au sujet de son avenir dans un délai maximal d'une à deux semaines, c'est-à-dire avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, qui aura lieu le 14 février prochain. On se rapprocherait donc enfin du verdict de cet interminable feuilleton... 🚨 Se acerca el final del 'caso Mbappé'



✍️ @As_MarcoRuiz https://t.co/rwZ2jWWTss — Diario AS (@diarioas) January 30, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé aurait promis au PSG qu'il annoncera son choix pour son avenir avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, qui aura lieu le 14 février prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur