PSG - Mercato : Mbappé a fermé malgré lui les portes du Real Madrid à Cristiano Ronaldo !

Après une débâcle collective qui a ruiné le beau story-telling du retour de CR7 à Manchester, l’ancien protégé d’Alex Ferguson veut tout faire pour quitter les Red Devils. Selon Marca, le Real Madrid aurait dit non à Cristiano Ronaldo à cause de Kylian Mbappé. L’échec du français aurait convaincu les dirigeants madrilènes d’abandonner « les dossiers qui pourraient mettre en péril la situation financière du club », et le Portugais n’a plus rien d’un investissement rentable.

Le dossier Mbappé laisse des traces à Madrid

Un coup dur pour Ronaldo qui espérait un nouveau retour dans un club qui l’a élevé au rang de légende. Le Real n’aurait pas pu s’aligner car Manchester United ne veut lâcher le Portugais avant la fin de son contrat en 2024. Le buteur aura alors 39 ans. Le Real Madrid ne s’est pas laissé abattre et a réussi à signer des recrues clinquantes après la prolongation du français à Paris. Pourtant il semblerait qu’il y ait définitivement un avant, et un après Mbappé.

Pour résumer En clin à fuir Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo, cherche désespérément une porte de sortie pour la saison prochaine mais Kylian Mbappé lui aurait fermé les portes du Real Madrid. Après l'échec Mbappe la direction du Real se serait remise en question.

