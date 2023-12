Real Madrid - Mercato : double coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé (PSG) et d'Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le Real Madrid a lâché du lest avec Kylian Mbappé. Si Florentino Pérez reste attentif à sa situation du joueur en fin de contrat en juin 2024, Erling Haaland serait passé devant l’attaquant du PSG. Selon la Cadena Ser, le club espagnol serait ainsi en contact discret et continu avec le Viking et son entourage.

Mbappé vraie ou fausse priorité du Real en 2024 ?

Après avoir ralenti les discussions avec Mbappé, le buteur norvégien de Manchester City serait le premier Galactique ciblé par la Casa Blanca. Néanmoins, le Real Madrid réfléchit au luxe de s'offrir les deux cracks la saison prochaine. Relevo avance même que LA priorité de Pérez au début de l’année serait de se mettre d’accord avec... Mbappé.

‼️ "El Real Madrid está en continuo contacto discreto con Haaland y su entorno. Tras bajar las pulsaciones a Mbappé, es el primer candidato a galáctico"



🔜 "El Madrid está pensando qué lujo darse la próxima temporada"



💬 La opinión de @PacojoSER 👇 pic.twitter.com/oqoJmg9UNe — SER Deportivos (@SERDeportivos) December 12, 2023

Podcast Men's Up Life