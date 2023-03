PSG - Mercato : Mbappé a repris contact avec le Real Madrid, l’émir lui fixe un ultimatum !

Le PSG éliminé de la Ligue des champions, les chantiers s’annoncent nombreux en vue du mercato estival. Selon L’Équipe, Luis Campos devrait rester en poste pour s’en occuper, avec déjà plusieurs recrues dans le viseur dans le but de convaincre Kylian Mbappé de rester une saison de plus.

Selon Marca, l’émir du Qatar espère connaître la décision de Mbappé (24 ans) d'ici au mois de mai prochain : soit il décide de prolonger son contrat, soit il se positionne au sujet d’un départ auprès des dirigeants du PSG. Le club de la capitale serait déjà conscient du danger qui plane.

D’après The Athletic, le Real Madrid et Mbappé ont ainsi eu des communications discrètes ensemble. « Depuis la Coupe du monde, il y a eu du mouvement », affirme le journaliste Mario Cortegana. Le club espagnol aurait même reçu un appel du clan Mbappé dès la fin de l’été dernier...

