PSG - Mercato : Mbappé a toujours le Real Madrid en tête, un plan déjà ficelé pour y signer ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

« Le Real Madrid est l'un des meilleurs clubs du monde, peut-être même le meilleur, et je lui souhaite bonne chance, a-t-il affirmé. Je suis en contact avec eux depuis des années, avec une belle relation basée sur le respect et l'admiration. J'ai l'impression d'avoir une histoire avec eux, même si je n'ai jamais joué pour eux, c'est un sentiment différent. »

Si les Madridistes semblent peu enclins aujourd’hui à miser sur Mbappé après sa volte-face au PSG, un plan pourrait prendre forme au fil du temps. « Si le Real a besoin de lui ou envisage de le reprendre, Madrid et Mbappé travailleront ensemble pour laver son image », ainsi affirmé le journaliste Mario Cortegana dans Marca. Preuve que rien n’est définitif.

🚨🌕| @MarioCortegana: “If Real Madrid need him or plan to go for him again, Madrid & Mbappé would work together to clean his image.” @4amigospodcast