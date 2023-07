PSG - Mercato : Mbappé a une réaction hilarante aux rumeurs et va régler ses comptes !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il en faut plus pour remuer Kylian Mbappé (24 ans). L’attaquant du PSG semble sans émotion devant les rumeurs qui s’agitent au sujet de son avenir. Hier, on l’a ainsi encore vu tout sourire au moment de quitter le centre d’entraînement du PSG afin de signer quelques autographes avec ses fans. Sa seule prise de parole ? Pour éclater de rire devant la blague de Giannis Antetokounmpo de proposer ses services au club saoudien d'Al-Hilal sous prétexte que la star de la NBA lui ressemblerait physiquement ! « Au Campus PSG de Poissy, où le Français s’entraîne tous les matins à 10 h 30 avec les autres joueurs qui n’ont pas été conviés au stage, on décrit un homme calme, souriant et qui n’a pas l’air perturbé par la situation, confirme L’Équipe. Le Parisien de 24 ans sait qu’il a la main sur son avenir et laisse la communication à Paris. Viendra le temps, après le mercato, de livrer ses propres vérités et les raisons plus détaillées de sa volonté de ne pas voir, pour l’instant, au-delà de 2024 avec Paris. »

Mbappé attentif à l'aspect juridique

Outre la programmation de ce grand déballage, comme il l’avait fait en octobre 2023, le clan Mbappé reste vigilant à ce que le PSG reste dans les clous au niveau de sa mise à l’écart. « Dans ce bras de fer, le capitaine des Bleus a comme armes son sang-froid, mais aussi et surtout la loi sportive et civile, analyse le quotidien sportif. À partir du 2 septembre et jusqu’au 30 juin, plus question de mise à l’écart. Dans le camp Mbappé, ces ripostes sont évidemment étudiées, même si elles ne peuvent être dégainées avant début septembre. Et, d’ici-là, il peut encore se passer beaucoup de choses. »

Podcast Men's Up Life