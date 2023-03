PSG - Mercato : Mbappé accuse le coup après le Bayern et répond cash sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce n’est pas encore cette année que le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Dominés par le Bayern à Munich (0-2), les hommes de Christophe Galtier sont sortis par la petite porte. Kylian Mbappé (24 ans) a dressé un constat amer après la rencontre.

« On est déçus. Maintenant, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Il faut essayer de se remettre chacun en question et passer à autre chose tout simplement, a analysé le crack du PSG. Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des champions. Je l'ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça... C'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le championnat. »

Interrogé au sujet de son avenir par un journaliste espagnol, l’attaquant du PSG a laissé planer le doute. « Est-ce que cette élimination peut influer sur mon avenir au PSG ? Non non, je suis tranquille, mon objectif est de gagner le championnat et après, on verra. »