PSG - Mercato : Mbappé attend d'affronter le Real Madrid pour décider de son avenir

Après l'écrasante victoire ce dimanche du Paris Saint-Germain sur la pelouse du LOSC (5-1), en clôture de la 23e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et ardemment courtisé par le Real Madrid, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a été interrogé sur son avenir.

"Ma décision n'est pas prise"

"Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera", a répondu l'attaquant parisien.