PSG – Mercato : Mbappé au Real Madrid... Ginola cible Leonardo

A la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, demain, David Ginola lance un pavé dans la mare de Leonardo. Déjà dans le viseur des supporters, le Brésilien est accusé de mal gérer le dossier Mbappé, en fin de contrat et qui se rapproche inexorablement du Real, semble-t-il.

« Ce qui me dérange le plus c'est que le PSG ne fasse pas plus pour prolonger Kylian Mbappé. Pour moi c'est une grosse erreur de Leonardo de ne pas l'avoir prolongé il y a deux ans », a soutenu Ginola ce soir sur RMC, dans l'émission Rothen s'enflamme.

🗣💬 David Ginola : "Ce qui me dérange le plus c'est que le PSG ne fasse pas plus pour prolonger Kylian Mbappé (...) Pour moi c'est une grosse erreur de Leonardo de ne pas l'avoir prolongé il y a deux ans." #RMClive pic.twitter.com/V4XqmaFd6A — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 14, 2022