PSG - Mercato : Mbappé au Real Madrid, le dernier chiffre ahurissant

C'est le début. Et autant être honnête avec vous, ça risque de durer longtemps. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, va en effet être au centre des rumeurs pendant des mois. Du moins tant qu'il n'a pas fait part de son choix, soit de prolonger dans la capitale, soit de s'envoler sous d'autres cieux. Et c'est le Real Madrid qui est en pôle dans ce dossier depuis des mois.

En Espagne, le transfert éventuel est déjà un sujet récurrent. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, un média sérieux, ABC, précise que le Français toucherait une prime à la signature ahurissante de 40 millions d'euros pour décider d'aller à Madrid. Et pour aller encore plus loin, ABC évoque le salaire également. Mbappé, sur une durée de six ans, toucherait un salaire de 21 millions d'euros net par saison, l’équivalent de ce que touchait Cristiano Ronaldo lorsqu’il évoluait en Espagne.