PSG - Mercato : Mbappé au Real Madrid, le propos qui va tout relancer

Oui, on sait. Dire et redire, chaque mois, chaque semaine, que Kylian Mbappé est courtisé par le Real Madrid devient limité pénible. Mais, cette fois, il s'agit plus d'un intérêt de l'attaquant du PSG envers le club espagnol que le contraire. Et cette information, on la doit à Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, qui officie de nouveau en Liga (Villarreal) après s'être fait éjecter des Gunners d'Arsenal.

Dans un entretien à Marca, Emery insiste bien sur une discussion avec Mbappé. Au cours de laquelle, le PSG n'était pas vraiment l'option privilégiée. "Quand j'étais à Paris, au terme de sa première année ici, Mbappé réfléchissait sérieusement à aller au Real Madrid parce que c'est un club qu'il apprécie beaucoup, il rêvait de jouer au Real. Moi, je ne voulais pas qu'il parte et j'ai eu une conversation avec lui et son père pour le convaincre de rester. Quitter Paris n'est pas facile" raconte Emery, qui quittera le PSG l'été suivant.

Pour rappel, ce même Emery avait déjà expliqué par le passé que Mbappé avait longuement hésité à rejoindre le PSG et non le Real Madrid au sortir de son expérience monégasque.