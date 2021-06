PSG - Mercato : Mbappé au Real Madrid, Perez sort du silence et lâche une bombe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le propos ne manquera pas de faire réagir. Et montre surtout que le président du Real Madrid, Florentino Perez, ne craint plus d'évoquer le cas de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. Certes, il ne s'agit en rien d'une proposition ferme, ni d'une déclaration de guerre aux dirigeants parisiens, alors que Mbappé ne dispose plus que d'une année de contrat dans la capitale. Mais Perez a abordé le sujet, sans retenue, et on se dit que la suite pourrait être une proposition au joueur.

Voici les propos accordés hier soir à Onda Cero. "Si j'ai vu Mbappé et Benzema ensemble en sélection? Oui. Qui pouvait penser qu'ils ne s'entendraient pas ? Tout le monde connaît ma politique. Que les meilleurs joueurs jouent ici, c'est logique, avec un mélange entre les meilleurs joueurs et des jeunes. C'est ce qui nous a donné tant de succès ces dernières années. Nous sommes en train de travailler. Mais je ne veux pas parler d'un joueur ou deux qui ne sont pas au Real Madrid parce que ce serait un manque de respect. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire, les gens ont confiance en moi. Si Mbappé fait partie des meilleurs joueurs? Evidemment qu'il en fait partie. Mais ces joueurs ne sont pas au Real et c'est un manque de respect de parler d'eux."