PSG - Mercato : Mbappé aurait 2 exigences pour prolonger

Comme il l'expliquait la semaine dernière après son triplé au Camp Nou, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision pour son avenir. Et il ne compte pas en prendre avant la fin de la saison. A ses yeux, c'est le projet sportif qui fera la différence. Le club qui lui offrira les meilleures chances de remporter la Champions League dans les années à venir décrochera la timbale.

Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore tranché que le natif de Bondy ne négocie pas avec ses prétendants. Ainsi, selon un tabloïd anglais (donc une information à prendre avec des pincettes), lui et son entourage ont fait part aux dirigeants parisiens de deux conditions majeures en vue d'un accord pour prolonger un contrat qui arrive à échéance en juin 2022.

La première est d'ordre salariale. Les premières rumeurs faisaient état d'émoluments annuels de 30 M€ pour le champion du monde. Ce serait en réalité 36 M€, soit 750.000€… par semaine ! Un total colossal qui risque de faire exploser les comptes du PSG, surtout s'il souhaite également conserver Neymar. La seconde condition serait un bon de sortie afin de pouvoir répondre positivement à l'intérêt d'un grand club européen dans les années à venir. Et s'éviter ainsi de se retrouver dans une prison dorée comme Neymar ces dernières années… Leonardo et Nasser al-Khelaïfi accepteront-ils ce genre de clause ?

Kylian Mbappe ‘demands get-out clause in new £650k-a-week PSG contract’ amid Liverpool and Real Madrid transfer links https://t.co/azOqXzLDpy