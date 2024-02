PSG Mercato : Mbappé a annoncé son départ à Al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est RMC qui donne l'information depuis quelques minutes. Et ça ne va pas manquer de faire du bruit. Ainsi, Kylian Mbappé, libre de choisir sa destination depuis le 1er janvier dernier, aurait bel et bien décidé de quitter le PSG cet été. L'attaquant, et c'est une information capitale si cela était avéré, en aurait même fait l'annonce au président parisien Nasser Al-Khelaïfi selon le média.

Selon l'Equipe, qui confirme l'information, "l'attaquant a communiqué sa décision mardi au centre d'entraînement de Poissy. Le champion du monde 2018 a fait part de l'assurance de son choix en demander au président du Paris Saint-Germain de ne pas faire de surenchère."

Pas encore d'accord avec le Real Madrid

Toujours selon RMC, et il est important de le souligner, il n'y aurait en revanche pas encore d'accord avec le Real Madrid. "Mais tout porte désormais à croire que Kylian Mbappé prendra la direction du club espagnol cet été en signant dans le plus grand club du monde. A Madrid l’optimisme règne depuis plusieurs semaines."

A suivre.

