PSG - Mercato : et maintenant, Mbappé aurait réclamé un taulier des Bleus !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le feuilleton Mbappé risque de s’étirer jusqu’au 1er septembre prochain. Alors qu’on a appris hier que l’attaquant tricolore aurait donné son accord oral pour prolonger au PSG, le Real Madrid aurait dans l’idée de formuler une offre de 120 millions d’euros à la fin du mois d’août pour l’attirer dans ses filets cet été. Pour l’heure, les rumeurs les plus folles continuent de voir le jour... en Turquie.

Après Kolo Muani, Griezmann ?

D’après Fanatik, le PSG avancerait sur Randal Kolo Muani et sur un autre joueur de l’équipe de France : Antoine Griezmann ! Ce serait d’ailleurs Mbappé himself qui aurait glissé le nom du Madrilène à ses dirigeants, soucieux de franciser le vestiaire parisien. Pour l’heure, l’ancien joueur du Barça dispose d’une clause de départ de 25 millions d’euros et n’avait aucune envie de quitter l’Atlético au début de l'été.

Une drôle de rumeur lie Antoine Griezmann au PSG... https://t.co/fbhGiXa06O — Foot Mercato (@footmercato) August 21, 2023

Podcast Men's Up Life