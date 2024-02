PSG Mercato : Mbappé, choix, carrière, Ekitike vide son sac

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

35 millions d'euros d'achat au Stade de Reims. Pour quatre buts inscrits et autant de passe décisives. Forcément, le bilan au PSG de l'attaquant Hugo Ekitike se passe de commentaire et on se demandait même quand l'ancien buteur du Stade de Reims, mis sur la touche cette saison par Luis Henrique, allait tenter un autre choix de carrière.

"Une leçon, un apprentissage"

C'est désormais chose faite à l'Eintracht Francfort, en Allemagne, que le joueur a rejoint cet hiver avec option d'achat. Lors de sa présentation face aux médias, Ekitike est revenu sur ses derniers mois au PSG. En toute franchise.

"Pour certains ça peut être compliqué mais moi je le prends d’une manière plutôt bonne. Ca n’a pas marché à Paris, mais ça fait partie d’une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. Paris, ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs(...)Grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j’ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m’a donné de nombreux conseils pour m’aider à m’améliorer et m’a recommandé de passer à l’étape suivante maintenant."

Podcast Men's Up Life