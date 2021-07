PSG - Mercato : Mbappé, concurrence, L1, les premiers mots de Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Sa signature

"Le club a montré beaucoup d'envie de me signer. J'ai été séduit par le projet sportif et la compétivité. Le PSG m'a offert les deux années que je voulais. L'aspect financier n'était pas une priorité."

La Ligue 1

"Je la connais, j'adore le foot. Je regarde la L1 car j'ai des amis qui jouent dans des équipes. Je suis content qu'elle ait grandi. C'est une ligue très forte au niveau physique et tactique. Il y a des joueurs rapides qui s'amélioreront. Il faut se concentrer pour récupérer le titre. Lille a gagné d'un point et cela ne doit plus arriver."

La concurrence au PSG

"Personne n'est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l'entraîneur. La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C'est bien de faire tourner l'équipe pour maintenir une bonne fraîcheur."

Mbappé

"Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prndre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs donc j'aimerais qu'il reste."

Envie

"Je me sens bien physiquement et je pense pouvoir jouer quelques années. Je suis très content d'être ici. J'essaye de m'adapter et mes coéquipeirs m'aident à m'dapter. Je veux donner le meilleur et être performant pour les supporters. Ils le méritent."