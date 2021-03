PSG - Mercato : Mbappé craint un coup tordu avec Messi et Aguëro

Il paraît que Kylian Mbappé aurait mis un gros coup de frein à une prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce qui, évidemment, alimente les rumeurs en France mais également en Espagne, où beaucoup espèrent le voir signer au Real Madrid, son club de cœur. De l'autre côté des Pyrénées, justement, on interprète la volonté du champion de monde de ne pas signer de nouveau bail comme une défiance à un projet de Mauricio Pochettino, validé par Leonardo.

Un cocon argentin pour Messi à Paris ?

Ce projet consisterait à former un "cocon argentin" au PSG afin d'inciter Lionel Messi à signer et surtout faire en sorte qu'il se sente ensuite aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Angel Di Maria est déjà présent, Leandro Paredes aussi, Neymar a de sacrées affinités avec La Pulga et Pochettino envisagerait de faire venir un autre ami de Messi en la personne du Kün Agüero, en fin de contrat à Manchester City. Neymar-Agüero-Messi, cela laisserait peu de place à Mbappé…

Une information difficile à croire dans la mesure où Messi à 34 ans, Agüero 32 et que les dirigeants parisiens envisagent davantage de rajeunir leur effectif que de tenter un ultime coup de poker avec des vieilles gloires. Quand on aura précisé que l'information émane de la très sensationnaliste émission espagnole El Chiringuito, on aura tout dit.