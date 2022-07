PSG - Mercato : Mbappé déjà floué par Campos et Galtier sur le recrutement ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lorsque le PSG est parvenu à ses fins, mi-mai, en prolongeant Kylian Mbappé, il a bien évidemment été question d'une montagne d'argent mais également d'une implication de l'attaquant aux décisions stratégiques du club. En gros, l'équipe serait bâtie autour de lui et pour lui, donc son avis serait écouté concernant le recrutement. Force est de question de constater que, deux mois plus tard, ce n'est pas du tout le cas...

Comme l'ont souligné les journalistes de l'émission El Chiringuito, qui continuent de parler du natif de Bondy même s'il ne signera peut-être jamais au Real Madrid, les premières recrues de l'été du côté du PSG ont peu de chances d'avoir été remarquées par Mbappé.

Pas certain qu'il connaissait Vitinha (FC Porto) ou Gianluca Scamacca (Sassuolo) voire même Milan Skriniar (Inter) ! Et même si c'était le cas, on peut penser qu'il aurait préféré davantage d'expérience du très haut niveau pour mener à bien le rêve d'une victoire en Champions League. Mbappé floué par les Qataris sur le projet parisien, c'est une réalité. Reste à savoir comment l'intéressé va le digérer...

🙄"NO veo a MBAPPÉ decidiendo en los fichajes de VITINHA, SCAMACCA..."@plazacasals , tajante en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/H9efV2JFSk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2022

Pour résumer Prolongé avec la promesse d'avoir son mot à dire sur le recrutement, Kylian Mbappé n'a visiblement que peu d'emprise sur le mercato du PSG. En effet, difficile d'imaginer qu'il avait envie de recruter Vitinha (FC Porto) ou Gianluca Scamacca (Sassuolo)...

