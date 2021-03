PSG - Mercato : Mbappé éloigné du Real Madrid par LeBron James ?

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au Dijon FCO

La passe d’arme n’est pas passée inaperçue ces derniers jours. En réponse à Zlatan Ibrahimovic, qui lui conseillait de ne parler que de sport pour ne pas se mouiller sur d’autres thèmes moins légers, LeBron James a affirmé qu’il ne pourrait jamais rester cloîtré dans un seul domaine.

S’impliquer dans un autre sport que le basket US et la NBA, c’est peut-être ce qu’il fera d'ailleurs très prochainement avec un certain Kylian Mbappé. D’après le quotidien madrilène AS, la star des Los Angeles Lakers entretiendrait une très bonne relation avec l'attaquant du PSG et pourrait ainsi lui conseiller de signer à Liverpool au mercato !

James et Salah, cocktail convaincant pour Mbappé ?

Actionnaire des Reds, James serait même déjà en train de rapprocher les deux parties et éloigner ainsi le Real Madrid, où Zinédine Zidane attend Mbappé pour relancer un projet devenu vieillissant. Liverpool tiendrait un autre argument dans sa manche pour attirer le buteur du PSG : un transfert de Mohamed Salah, qui semble de plus en plus à l’ordre du jour sur les bords de la Mersey.