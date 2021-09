PSG - Mercato : Mbappé et Al-Khelaïfi ont fait la paix, reprise des discussions en vue ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Cela fait des mois que les relations sont tendues entre Kylian Mbappé et les dirigeants du PSG. Oh, bien sûr, devant les caméras ou les objectifs des photographes, le joueur donne le change, saluant par exemple un Leonardo avec qui il n'a aucune affinité lors des entraînements. Mais clairement, ça ne colle pas entre les deux parties, l'attaquant désirant aller voir ailleurs alors que le PSG fait tout pour le prolonger. En outre, il n'a guère apprécié les propos de Nasser al-Khelaïfi, qui a assuré au début du mercato que non seulement il allait rester à Paris mais qu'en plus, il finirait par prolonger.

Après avoir cru à un transfert dès cet été quand le Real Madrid a formulé une offre, le natif de Bondy s'est résolu à aller au bout de son contrat. Mais avec la ferme intention de partir libre l'été prochain. Le PSG, qui a formulé une nouvelle offre, s'est fait rembarrer. Fin des discussions ? Pas sûr. Une image captée dimanche soir après le succès sur l'OL montre al-Khelaïfi enlacer Mbappé, les deux hommes affichant un grand sourire. Encore une posture ou le début d'un réchauffement des relations ? L'avenir le dira…

👀ABRAZO entre AL-KHELAIFI y MBAPPÉ tras el partido👀



Lo estamos viendo con @plazacasals en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/ajXtv7nJ0o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2021