PSG - Mercato : Mbappé et Neymar demandent de nouvelles garanties à Leonardo

Kylian Mbappé a relancé la question de son avenir cette semaine. Après la victoire du PSG vendredi face au Montpellier HSC (4-0), le champion du monde a évoqué sa situation personnelle de manière très fluide.

« On discute avec le club. On veut trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme. Je suis très heureux à Paris, avec ces supporters (…) Je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a déclaré Mbappé au micro de Téléfoot.

Les deux stars jugent que l’effectif n’est pas assez armé

Pour affiner sa réflexion, l’attaquant du PSG a besoin de plus de garanties. « En interne, Neymar et lui ont fait passer le message que pour prolonger l’aventure, ils ont besoin de garanties. Les deux stars jugent que l’effectif parisien n’est pas assez armé, trop déficient à certains postes, estime L’Équipe. Les discussions sont jugées constructives. Ça ne veut pas dire que l’issue sera positive, mais chaque réunion permet d’en savoir un peu plus à mesure que se rapproche l’heure du choix. Celui-ci est attendu d’ici à l’été, sachant qu’en cas de réponse négative du joueur, le club envisagera sérieusement une vente. »