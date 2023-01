PSG - Mercato : Mbappé exige une star à ses dirigeants et la détourne du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Selon les informations du Sun, Kylian Mbappé, qui occuperait une place importante dans les décisions du Paris Saint-Germain depuis sa prolongation de contrat l’été dernier, souhaiterait que ses dirigeants recrutent le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, l’été prochain.

Le Real Madrid est aussi sur le coup

Luis Campos, en charge du recrutement du club de la capitale depuis l’été dernier et qui a fait venir Bernardo Silva à l’été 2014 à l’AS Monaco, est donc prévenu. Mais dans ce dossier, le champion de France en titre va devoir batailler avec le Real Madrid, qui est également intéressé par l’international portugais (78 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Citizens. Une demande de Kylian Mbappé qui tend à confirmer qu’il se projette bien avec le PSG sur la saison 2023-2024.

Fabien Chorlet

Rédacteur