PSG - Mercato : Mbappé fait des révélations inédites sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Quand Kylian Mbappé (24 ans) sort du silence, il ne le fait jamais vraiment à moitié. Interrogé par la chaîne ivoirienne NCI, après avoir évoqué le sujet du racisme dans le monde, l’attaquant du PSG a pris la parole au sujet de son plan de carrière et un moment redouté par tous les sportifs du monde entier : la retraite !

« Ce sera déjà une satisfaction à ce moment-là car je pense que d'ici là je serai très fatigué, a-t-il souri. Mais j’espère dire que j'ai bien profité de ma carrière, que je me suis amusé, que j'ai gagné beaucoup de titres et que j’ai écrit l'histoire. Je pense qu'à ce moment-là, même si je n'ai pas l'habitude de regarder en arrière, je pourrais le faire et contempler un peu tout ce que j'aurais fait. Mais je ne suis pas encore dans ce moment maintenant. »



Mbappé envisage d'être papa

Relancé au sujet d’un possible désir de paternité et les pays d’origine de ses parents (Algérie et Cameroun), le crack du PSG ne s’est pas échappé. « J'ai fait toute ma vie en France, mais avec mon fils ce sera peut-être différent, a-t-il affirmé. Si je vis au Cameroun, mon fils aimera plus le Cameroun, mais s'il est en France, ce sera avec la France. Je ne prendrai aucune décision à sa place. »

🎙️ Mbappé, en NCI Sports:



"Yo he hecho toda mi vida en Francia, pero con mi hijo a lo mejor es diferente".



"Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún, pero si es en Francia, será con Francia. Yo no tomaré ninguna decisión por él". pic.twitter.com/AW9UdJ4hcY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 11, 2023

Podcast Men's Up Life