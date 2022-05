PSG - Mercato : Mbappé fait un geste pro Paris au Qatar, le Real Madrid déboussolé !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

L’avenir de Kylian Mbappé sera connu très prochainement. Et Jürgen Klopp n’y changera rien, lui qui aurait bien voulu rapatrier l’attaquant du PSG à Liverpool cet été. « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. Nous l’aimons. Si vous ne l’aimez pas, vous devez vous poser des questions. Mais non… Nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille (pour son recrutement, ndlr). Il y a d’autres clubs impliqués et c’est très bien comme ça. C’est un grand joueur », a déclaré l’entraîneur des Reds dans le Times.

Liverpool out, restent le PSG et le Real Madrid. Et Josep Pedrerol a expliqué hier soir dans l’émission El Chiringuito que les Merengue sont quelque peu « déboussolés » par l’attitude du clan Mbappé depuis quelques jours. Notamment après un geste pro PSG depuis le stage au Qatar.

On peut en effet voir le crack de 23 ans porter un t-shirt à l’effigie de son club et du Qatar et bien montrer à ses interlocuteurs qu’il fallait le mettre en évidence. « Mbappé est obsédé par le fait de se mettre bien avec le PSG et le Qatar, abonde Guti. Kylian a pris sa décision. » Le compte à rebours est déjà lancé...

🤨🐢NUEVO GESTO de MBAPPÉ con el PSG🐢🤨



💥El francés se señala la camiseta.. con el escudo del club y el patrocinio a Catar.



👉Lo estamos viendo en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/7p4Q7ThwRW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 16, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur