PSG - Mercato : Mbappé fait un tollé général après sa sortie sur le Real Madrid !

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le Real Madrid n’est pas terminé. Si malgré tout le Français a prolongé pour trois saisons supplémentaires au PSG en laissant de côté un fort intérêt du Real Madrid, sa liaison avec le club espagnol est toujours d’actualité.

Dans une interview réalisée en juin dernier au New-York Times, publiée ce mardi, Kylian Mbappé a avoué : « Le Real Madrid ? Vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, je n’appartiens pas au club, mais on dirait que c’est comme chez moi ou quelque chose comme ça ». Une déclaration plutôt étonnante pour le natif de Bondy qui n'est pas passée inaperçue en Espagne.

« Mbappé est un bon footballeur mais il serait meilleur au poker, a asséné Juanma Rodriguez au micro d'El Chiringuito. C'est un politique de premier ordre. » Guti a enfoncé le clou : « Plus personne ne te croit Mbappé. » Tomas Roncero, lui, n'en veut plus au Real : « Madrid ne sera jamais ta maison. On vient ici à genoux et tu es arrivé trop tard. »