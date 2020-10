PSG - Mercato : Mbappé fin prêt à fausser compagnie à Neymar

L’avenir de Kylian Mbappé semble s’inscrire loin du PSG. Dans son édition du jour, Le Parisien a reçu la confirmation que le champion du monde (21 ans) fait tout son possible pour éviter de prolonger un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2022.

« Mbappé se méfie d’un accord qui le lierait encore plusieurs saisons sans avoir la liberté de partir, explique le quotidien francilien. Pour l’instant, les négociations entre les deux parties pour étendre le bail de Mbappé n’ont pas abouti. Il existe peu de chances qu’un retournement de situation intervienne. La raison ? Le niveau de la Ligue 1 et la crainte de s’y sentir à l’étroit. »

Neymar se sent désormais bien au PSG

Le Real Madrid semble le favori pour recruter Mbappé en 2021 et ainsi éviter au PSG de le voir partir libre en 2022. Liverpool et la Juventus Turin partent de plus loin. La situation est inverse pour Neymar, qui Brésilien ne serait pas contre renouveler son contrat avec le PSG mais « pour l’instant, les pourparlers n’ont pas commencé, au grand dam du clan brésilien. » Depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone à l’été 2017, le crack de 28 ans aurait appris à aimer sa vie à Paris.