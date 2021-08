PSG - Mercato : Mbappé fonce vers le Real Madrid, ça bouge déjà pour Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Depuis des mois, le futur de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland semble lié. En ce moment, celui de l’attaquant du PSG occupe le cœur de l’actualité, lui qui pourrait être transféré au Real Madrid cet été moyennant un chèque d’environ 200 millions d’euros. Une deuxième offre merengue serait déjà en préparation et Marca annonce que les Merengue espèrent boucler l'opération avant le déplacement du PSG à Reims (dimanche, 20h45).

Pour le remplacer, le PSG aurait déjà étudié différentes options. D’après As, Leonardo se serait ainsi entretenu avec l’agent de Robert Lewandowski pour en savoir plus sur son avenir. Un autre dossier pourrait revenir au premier plan : Haaland. « Le crack norvégien est conseillé par Mino Raiola, que le PSG connaît bien et avec lequel il a réglé cet été l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, rappelle L’Équipe. À 75 M€ ou 100 M€, Haaland demeurerait plutôt une bonne affaire. »

En coulisses, l’agent du crack du Borussia Dortmund a déjà fait bouger les lignes. En cas de transfert à Chelsea, Bild assure que Raiola demanderait 50 millions d’euros en salaire pour son poulain (dont 5% dans sa poche personnelle) et une commission de 40 M€ ! Le PSG est prévenu.

PSG : Ronaldo, Haaland, Lewandowski... qui pourrait remplacer Mbappé à Paris ?

➡️ https://t.co/wTi7UJfTlz pic.twitter.com/uXzKhsOz3c — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 25, 2021