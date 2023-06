PSG - Mercato : Mbappé fonce vers le Real Madrid et prend déjà deux décisions dingues !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé fricote encore dangereusement avec le Real Madrid. Selon les toutes dernières indiscrétions, le crack du PSG s’apprête à signer à la Casa Blanca cet été contre un chèque de 200 millions d’euros. A ce montant, il faudrait ajouter 50 millions de bonus. En attendant confirmation de ce transfert retentissant, qui est encore loin d’être acté, François Gallardo fait savoir que Mbappé a pris la décision de ne pas prendre part aux entraînements d’avant-saison au PSG !

Mbappé prêt à s'asseoir sur 100 M€ ?

Le but du joueur de 24 ans serait de signer au Real Madrid le 22 juillet prochain, à la veille du début de la tournée aux États-Unis. Par ailleurs, le journaliste José Luis Sanchez a assuré hier soir sur le plateau d’El Chiringuito que la star du PSG aurait décidé de s’asseoir sur sa prime à la signature de 100 millions d’euros promise en 2024 pour signer cet été au Real Madrid. Josep Pedrerol, lui, n’y croit pas trop...

🙄💸"No creo que MBAPPÉ perdone la PRIMA de FICHAJE de 100M€ que le prometió el REAL MADRID. Se puede rebajar..."



❗️Las dudas de @jpedrerol en #ChiringuitoTicTac pic.twitter.com/iee66xQT8D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2023

Pour résumer Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain plus tôt que prévu, Kylian Mbappé (24 ans) serait de plus en plus proche de s’engager au Real Madrid cet été. Deux décisions radicales devraient être bientôt prises en ce sens.

