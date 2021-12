PSG – Mercato : Mbappé glisse un indice de plus qui le rapproche du Real Madrid

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

« Hasta lluego », « à bientôt en Espagnol » : c'est avec ces mots que Thierry Henry avait conclu l'entretien réalisé avec Kylian Mbappé pour Amazon, ce qui n'avait pas manqué de faire sourire l'attaquant du PSG. Cet entretien fait forcément beaucoup parler en Espagne, comme le clin d'oeil du champion du monde français au Real Madrid dans son Comic.

Et il n'a échappé à personne que Mbappé a glissé à Henry qu'il s'était mis à l'espagnol. « Est-ce que mon espagnol est bon ? Oui, il est bon. Tu ne peux pas être une star et ne parler que le Français. Tu dois être capable de t'adapter et de faire en sorte que quand tu arrives quelque part, tu sais parler la langue. » Encore un message à peine codé ?

¿Pista de Henry en su charla con Mbappé?: "Hasta luego..." https://t.co/GnUnRZFynZ pic.twitter.com/3c0jBHK5dM — ligaBBVA news (@jhon7parra) December 2, 2021