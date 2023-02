PSG - Mercato : Mbappé, grand gagnant de l'intersaison 2023 ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mercredi, Le Parisien a fait le point sur l'intersaison du PSG, qui s'annonce très agitée au regard de la saison compliquée que le club est en train de traverser. LA surprise, c'est que les décideurs parisiens auraient décidé de faire exploser la MNM. Pour des raisons financières, car leur masse salariale est à la limite de l'implosion, mais aussi sportives : les trois stars créent un déséquilibre avec leur absence d'efforts défensifs et elles tétanisent aussi leurs coéquipiers, qui ont peur de mal faire.

Neymar est le premier visé par ce dégraissage. Le Brésilien compte aller au bout de son contrat, jusqu'en 2025, mais le PSG, lui, fera tout pour le faire partir cet été. Un contact aurait été établi avec Chelsea, l'un des rares clubs sur la planète à pouvoir payer son salaire colossal (72 M€ annuels) et à être encore intéressé par lui. Mais la surprise, c'est que Paris ne conservera pas Lionel Messi à tout prix. Les deux parties discutent toujours d'une prolongation mais pas question de lui faire un pont d'or. L'idée des dirigeants parisiens, c'est de tout miser sur Kylian Mbappé, de le conserver à tout prix. Ironique quand on sait que le natif de Bondy veut aller voir ailleurs depuis cet automne en raison des promesses non tenues l'été dernier...