PSG - Mercato : Mbappé impose une condition à une prolongation, les dirigeants vexés ?

Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Ce jeudi, L'Equipe consacre un article à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris-Saint-Germain. Après ses doubles exploits à Barcelone (triplé) et à Munich (doublé), l'attaquant a confirmé qu'il était un homme de grands rendez-vous, ce qui a attisé les convoitises à son égard. Mais le quotidien sportif assure qu'une prolongation reste dans les tuyaux, même s'il faudra au PSG faire une concession sur la durée du nouveau bail et ravaler sa fierté quand à son prétendu nouveau statut sous l'impulsion de QSI…

Il veut être certain de pouvoir partir en 2023

« Dans les faits, Mbappé aimerait rester un an de plus. Le PSG aimerait le conserver jusqu’à la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en novembre et décembre au Qatar. Cela suppose que son séjour à Paris s’étire jusqu’en juin 2023 et, par voie de conséquence, qu’ils prolonge jusqu’en 2024 afin qu’il ne parte pas libre. »

« L’ancien Monégasque accepterait-il de prolonger son contrat de deux s’il obtenait la garantie d’être cédé en 2023 ? Un immense pas serait sans doute effectué. Seulement, le PSG estime qu’il est devenu, lui aussi, un très grand club européen et accepte mal d’être considéré comme une étape intermédiaire dans la carrière des joueurs. »