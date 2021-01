PSG - Mercato : Mbappé invité à signer au Real Madrid

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler en France et en Espagne. Ce matin, par exemple, AS assure en Une que l'attaquant a été convaincu de signer au Real Madrid, qui pourra s'aligner sur la dernière proposition financière du PSG. Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, eux, estiment avancer dans la bonne direction pour une prolongation. Mais selon France Football, le champion du monde aurait tout intérêt à quitter la France à la fin de la saison.

"C'est le sens de l'histoire"

L'hebdomadaire justifie sa position en trois points. Les deux premiers sont "Parce que le plan exige plus grand" et "Parce que sa progression réclame du changement". Et il y a enfin "Parce qu'il doit prendre ses distances", que voici : "La loupe médiatique et les prismes par lesquels ses performances et, assez souvent, ses attitudes sont présentées peuvent grossier les constats jusqu'à les déformer, avant de les laisser s'amplifier aux mains des réseaux sociaux. Mbappé a déçu, il ne serait qu'"un tout droit" et surcoté. Mbappé a agacé, changé, pris le melon, etc. C'est sur lui qu'on s'arrête, c'est lui qu'on épie, sans arrêt, et qui provoque sempiternels et stériles débats".

"Changer d'air et d'atmosphère modifierait sensiblement les perceptions. C'est quand il sera (un peu) plus loin que les regards et les jugements qui les accompagnent se feront moins sévères et, sans doute parfois, un peu plus justes. Il n'y a rien à comparer, seulement quelques noms à égrener : Eric Cantona, Thierry Henry, David Trezeguet bien avant lui, Karim Benzema et Antoine Griezmann, plus récemment, ont tous acquis une reconnaissance supérieure en s'épanouissant à l'étranger, tout en écrivant un morceau de légende des clubs qu'ils ont fait gagner et incarnés. C'est le sens de l'histoire."