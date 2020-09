PSG - Mercato : Mbappé laisse un espoir de prolongation à Leonardo

Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d'être terminé à Paris ! Surtout que les médias étrangers ne cessent de l'animer. Il y a quelques jours, les Anglais du Sunday Times annonçaient que l'attaquant avait signifié à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas et qu'il demanderait à partir l'été prochain ou en 2022, au terme de son contrat.

Mais hier, le spécialiste mercato de Sky Sport Allemagne, Max Bielefeld, a assuré que rien n'était acté du côté du champion du monde. Sa réflexion serait toujours en cours et si les négociations seraient très difficiles pour Paris, selon les mots de Bielefeld, il existerait toujours une chance de le conserver au-delà de 2022.

Selon Le 10 Sport, les dirigeants du PSG se seraient tout de même rendus compte que leur joueur a des envies d'ailleurs, qu'il est plus proche de la sortie que de la prolongation. Ils plancheraient donc sur un mercato très fourni l'été prochain, en se disant qu'ils récupèreront une grosse indemnité de la part du Real Madrid et qu'il leur faudra reconstruire un secteur offensif, qui pourrait également perdre Neymar.

