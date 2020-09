PSG - Mercato : Mbappé met un gros coup de pression à Leonardo !

Touché à la cheville droite face à la Suède en Ligue des Nations après avoir inscrit l’unique but de la rencontre (1-0), Kylian Mbappé s'st livré sur cette rencontre terne. « On est content de reporter le maillot des Bleus, on est fier, on a gagné. Tout s’est bien passé. Mon but ? J’ai un peu de réussite, ça me revient dans les pieds. Au départ, je veux centrer et je la mets dans le trou, a-t-il indiqué avant de se livrer sur le futur. Le temps fera les choses, je ne sais pas si je suis aujourd’hui un cadre de cette équipe. C’est peut-être la prochaine étape. » Lancé sur la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (0-1), l’attaquant du PSG est déjà passé à autre chose mais ne veut pas que son club se loupe au mercato.

Mbappé demande au PSG de recruter du lourd au Mercato

« Il faut oublier cette finale. Là, on perd mais c’est une nouvelle saison. C’est le métier qui veut ça, ne pas avoir de sentiments. On a des regrets sur cette finale, j’en ai personnellement. Il faut passer au-dessus de ça, a-t-il poursuivi. Il faut positiver, faire un bon recrutement. Il faut acheter des joueurs, des gens vont leur travail. Il faut des bonnes recrues pour faire mieux que la saison passée. Le club a grandi, il y avait un blocage. On a vu comment il fallait faire, on est sur le bon chemin. Il faut que le PSG gagne la Ligue des champions, on a la qualité mais on a perdu sur des détails. »