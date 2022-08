PSG - Mercato : Mbappé n’aurait finalement pas demandé le départ de Neymar

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le 14 août dernier, au lendemain de la brouille entre Kylian Mbappé et Neymar lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier (5-2), le journaliste d’investigation, Romain Molina, a lâché une énorme bombe en annonçant que le Français aurait demandé à sa direction le départ du Brésilien cet été.

Podcast Men's Up Life

"Mbappé ne se serait jamais permis"

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, a démenti cette information. "Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel."

Pour résumer Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a démenti l’information selon laquelle Kylian Mbappé aurait demandé le départ de Neymar du Paris Saint-Germain cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur