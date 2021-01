PSG – Mercato : Mbappé, Neymar, Messi, Ramos... Les dernières vérités de Pochettino

Dans l'interview accordée au quotidien espagnol, le technicien argentin du PSG a bien pris soin d'évoquer les cas particuliers avec prudence... Morceaux choisis.

Sur sa relation avec Neymar et Mbappé

« La relation avec eux est spontanée et naturelle. Nous les approchons en leur montrant que nous sommes authentiques et attendons la même chose d'eux. Nous n'avons pas de préjugé sur les gens et lorsque nous arrivons à un endroit, nous sommes ouverts à ce changement. Ils ont hâte de voir comment vous arrivez et comment vous leur parlez. Ce sont d'abord des personnes et elles ont une intelligence émotionnelle qui les fait s'adapter à n'importe quelle situation. Parfois, nous interagissons avec des gestes. La confiance ne se fait pas en un an, c'est avec un geste ou avec un mot, et nous avons eu un bon feeling avec eux et avec tout le monde dès le premier jour. »

Sur Mbappé et son avenir

« Qui n'aime pas Kylian, on se parle. On ne peut que l'aimer, avec ce sourire, son visage, son énergie... A 19 ans, il était champion du monde, il lui arrive des choses fortes, mais il est spécial et différent, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Il a beaucoup de potentiel à développer mais c'est déjà un présent, pas seulement un futur. C'est un défi et une chance de travailler avec ces types de talents, ils font de vous un meilleur coach. Vous proposez une solution à ce type de joueur et il en renvoie cinq... Il y a beaucoup de rumeurs, mais je le vois au PSG depuis de nombreuses années, et c'est l'espoir du club. Nous comptons sur lui aussi longtemps que nous serons ici. Il est vrai que vous devez prendre une décision mais nous le voyons heureux et très engagé dans ce projet. »

Prudence pour Messi

« Je respecte les joueurs qui appartiennent à d'autres équipes, car il peut se fâcher et je comprends qu'il se fâche. Nous comprenons que dans le monde du football il n'y a pas de saints, personne ne peut se plaindre que chaque club fasse son travail pour améliorer son équipe. (…) Tout ce que je peux dire sera mal compris, et j'aime ce que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe. »

Sergio Ramos, une opportunité ?

« Au bout d'un mois, je trouve des joueurs avec un grand leadership. Les adultes sont capables de jouer et de vivre ensemble dans différents projets et cultures, mais je suis très respectueux. La stratégie du PSG existe depuis des années lorsque nous avons signé Ronaldinho, voyant les opportunités du marché et rejoignant ceux qui peuvent améliorer ce que nous avons. On verra dans les mois à venir. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner, le PSG l'un des plus grands du monde. »