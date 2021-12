PSG – Mercato : Mbappé, Pogba, Kessié... La bataille des joueurs libres

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Besoins : aucun... sinon anticiper les coups de l'été

Pour cet hiver, le PSG n'affiche aucun besoin particulier. Leonardo l'a confirmé. Éventuellement si Mauricio Pochettino venait à plier bagage et être remplacé par Zinédine Zidane, certains ajustements pourraient être envisagés mais, pour l'heure, ce n'est pas le cas. Paris dispose d'un effectif assez large en qualité et en quantité pour voir venir. Néanmoins, il est probable que Leonardo se serve justement de la période et du top départ du 1er janvier pour accélérer certaines pistes de joueurs en fin de contrat suivis de longue date par Paris (Pogba, Kessié).

Moyens : la gold-card de QSI si nécessaire

Les règles du fair-play financier ayant été assouplies par la pandémie, le PSG a déjà pu mener un Mercato dispendieux au niveau de sa masse salariale l'été dernier. Paris bénéficie également de la souplesse de la LFP qui n'instaurera les mêmes limites que l'Espagne qu'à l'horizon 2023. Cet hiver comme l'été prochain, la limite ne sera dictée « que » par l'actionnaire QSI. En attendant, et comme on pouvait s'en douter, le PSG a passé sans encombre le cap de la DNCG.

Le dossier-clé : Kylian Mbappé

Libre au 30 juin prochain, Kylian Mbappé est libre de signer dans le club de son choix par anticipation dès le 1er janvier. Il ne le fera probablement pas avant mars même si on se doute bien que le mois de janvier sera rythmé par les rumeurs du côté du Real Madrid et de Paris. Avec le stage hivernal à Doha, le natif de Bondy va également connaître un petit coup de pression de son Etat-major. De sa décision définitive dépendra l'un des dossiers chauds de l'été au PSG : la tentative de recrutement d'un crack en attaque.

Les pistes du Mercato : Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (Milan AC), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Vinicius Jr (Real Madrid), Darwin Nuñez (Benfica), Ousmane Dembélé (FC Barcelone).