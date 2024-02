Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé va lâcher le PSG. Après sept ans au plus haut niveau, l’attaquant de 25 ans va signer au Real Madrid cet été alors qu’il aurait très bien pu évoluer chez son plus grand rival en 2017 ! La fiche de Kylian Mbappé Mbappé préférait le Barça au Real en 2017 Au moment où le joueur alors à l’AS Monaco avait choisi de s’engager en faveur du PSG, la Cadena SER révèle qu’il était plus intéressé par le FC Barcelone que par le Real ! Le Bondynois estimait qu’il avait plus de chances de jouer en Catalogne qu’à Madrid. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors qu’il devrait s’engager au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé (25 ans) va quitter le Paris Saint-Germain après sept ans au plus haut niveau. En 2017, le Bondynois aurait pu signer au FC Barcelone ! L'histoire en a décidé autrement.

Bastien Aubert

Rédacteur