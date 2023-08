PSG - Mercato : Mbappé prêt à attaquer en justice pour casser son contrat ?

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

On n'est décidément pas au bout de nos surprises dans le feuilleton Mbappé ! Hier jeudi, on a appris que le PSG avait envoyé un nouveau courrier à son joueur dans lequel il promettait des licenciements de salariés et une politique chamboulée en cas de refus de sa part de prolonger. L'intéressé, lui, confirmait son intention de rester une saison de plus sans signer de nouveau bail, s'asseyant ainsi sur 210 M€ promis pour 2024-25. On partait donc sur une saison blanche à Paris pour le natif de Bondy. Mais, ce vendredi, un avocat cité par Le Parisien révèle que Mbappé pourrait faire casser son contrat en septembre !

"C'est un jeu assez dangereux pour le PSG"

"S'il parvenait à démontrer qu'en réalité, son absence des feuilles de match est une sanction déguisée, on peut considérer que c'est une faute de l'employeur, qui peut aller jusqu'à la rupture du contrat au tort de l'employeur, affirme maître Jean-Rémi Cognar. C'est un jeu assez dangereux pour le PSG d'essayer de déguiser cela comme une politique sportive. Un tel type de comportement, qui viserait à pousser le joueur à prolonger ou à accepter son départ, pourrait même être considéré comme une forme de harcèlement. Et ça pourrait alors aller plus loin qu'une simple faute."

