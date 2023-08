PSG – Mercato : Mbappé prêt à envisager une alternative au Real Madrid cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

S'il a toujours bel et bien l'intention de rejoindre le Real Madrid au plus tard à l'été 2024, Kylian Mbappé (24 ans) est-il prêt à lâcher un peu de lest pour quitter le PSG ? Alors que les Merengue attendent de lui qu'il annonce publiquement son envie de s'en aller en s'asseyant sur 40M€ de sa prime de fidélité parisienne pour agir, une nouvelle possibilité serait étudiée par le Bondynois à son entourage.

Mbappé ok pour un prêt en Premier League ?

Kylian Mbappé a certes refusé catégoriquement de céder à un pont d'or d'Al-Hilal en Arabie Saoudite mais la donne sera un peu différente si une offre de Premier League venait à se formaliser pour lui. C'est en tout cas ce qu'annonce The Mirror, qui évoque la possibilité d'un contrat d'une saison en Angleterre afin de régler une situation figée entre le PSG, le Real et Mbappé.

Ecarté du groupe parisien jusqu'à nouvel ordre, le capitaine de l'équipe de France n'entend pas partir sur une saison blanche et a bien conscience de la détermination de QSI à maintenir les sanctions au delà du 2 septembre. Kylian Mbappé serait d'accord pour discuter d'un prêt d'une saison avec un géant anglais. Les noms de Chelsea, Liverpool et Arsenal circulent pour l'accueillir. Pas sûr toutefois que le PSG a de gros intérêts économiques à envisager un tel scénario...

