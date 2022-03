PSG - Mercato : Mbappé prêt à trahir le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG, en juin prochain. Si l’attaquant tricolore peut encore prolonger avec le club de la capitale, il est également possible de le voir signer libre ailleurs. Le champion du monde 2018 pourrait même trahir le Real Madrid.

Santi Aouna affirme que des contacts ont bien lieu entre Kylian Mbappé et le FC Barcelone, qui souhaite en faire la star de son projet sportif. Le français est ouvert à toutes les propositions. Malgré ses contacts, le Real Madrid garde une longueur d’avance sur le club catalan même si le français n’a rien signé non plus avec les merengues.

• Il y a BIEN des contacts entre #Barcelone et Mbappé 🇫🇷.



• Le #Real a de l'avance mais le Barça veut jouer sa chance à fond et mettre Mbappé 🇫🇷 au cœur de son projet sportif.



• Pour le moment, Mbappé 🇫🇷 n'a toujours rien signé avec le #Real qui continue d'être confiant. pic.twitter.com/UnLH2g1bdG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 25, 2022

Pour résumer L’avenir de Kylian Mbappé intéresse de nombreux clubs. Le champion du monde français pourrait trahir le Real Madrid. Des contacts ont lieu entre Kylian Mbappé et le FC Barcelone, qui souhaite en faire la star de son projet sportif.

Adam Duarte

Rédacteur