PSG - Mercato : Mbappé redevient le joueur le plus cher du monde !

Alors qu'Erling Haaland était le joueur le plus cher du monde avant le début de la Coupe du monde 2022, l'attaquant de Manchester City a dû laisser son trône à Kylian Mbappé, auteur d'un Mondial stratosphérique avec 8 buts inscrits.

Mbappé repasse devant Haaland

En effet, selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de la star du Paris Saint-Germain est désormais estimée à 180 millions d'euros. Ce qui a permis à Kylian Mbappé de repasser devant Erling Haaland, qui est lui évalué à 170 millions d'euros. Le champion du monde 2018 n'aura perdu le statut de joueur le plus côté du monde que pendant 49 jours.

Kylian Mbappé (180 M€) est désormais plus cher qu'Erling Haaland (170 M€) et est de nouveau le joueur avec la valeur marchande la plus élevée du monde selon @Transfermarkt. 💰



Il n'aura perdu ce statut que pendant 49 jours. 😅 pic.twitter.com/ToV8jGLbJp — Footballogue (@Footballogue) December 23, 2022

