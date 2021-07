PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait refusé une offre de prolongation mirobolante

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

C'est une bombe que viennent de lâcher AS et Marca ! En effet, selon les informations des deux médias madrilènes, Kylian Mbappé aurait confirmé à Mauricio Pochettino sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain.

En fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale, l'attaquant français aurait refusé une offre de prolongation de la part de l'état-major parisien, qui lui aurait proposé un nouveau contrat de cinq saisons avec un salaire annuel de 32 millions d'euros. Le natif de Bondy attendrait désormais un signe du Real Madrid. Une décision décisive devrait se tenir entre le PSG et Kylian Mbappé en début de semaine prochaine.

💣💥💣💥 Mbappé le dice a Pochettino que no renueva https://t.co/WVhoZiYC74 Informa @jfelixdiaz

Pour résumer

Selon AS et Marca, Kylian Mbappé aurait refusé une offre de prolongation colossale de la part des dirigeants du PSG et attendrait un signe du Real Madrid.