PSG - Mercato : Mbappé rejoint par deux nouveaux historiques dans le loft !

Le loft désigne la liste des joueurs indésirables mis à l'écart du groupe. Kylian Mbappé a été placé dessus à contrecœur, Julian Draxler en faisant déjà partie notamment. Ces joueurs sont incités à quitter le PSG, à l'instar de Mauro Icardi ou El Chadaille Bitshiabu. Deux anciens lofteurs font leur retour dans la liste.

Juan Bernat et Layvin Kurzawa, les deux latéraux du PSG

Juan Bernat et Layvin Kurzawa rejoignent Kylian Mbappé dans le loft, révèle L'Équipe. Barré par la concurrence de Nuno Mendes et l'arrivée de Lucas Hernandez, Juan Bernat est devenu indésirable. Après un prêt peu concluant à Fulham, qui l'a tout de même fait sortir du loft le temps d'une saison, Layvin Kurzawa fait son retour dans celui-ci. Sous contrat jusqu'en 2025 pour l'Espagnol et 2024 pour le Français, le PSG espère récupérer quelques millions avec leur départ.

🚨Bernat et Kurzawa pourraient être invités à trouver un autre club au retour de la tournée asiatique.



Pour le #PSG, les latéraux sont Nuno Mendes, Hernandez et le jeune Sérif Nagha.



(L’Équipe) pic.twitter.com/RWt8vvIkBF — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 28, 2023

