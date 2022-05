PSG - Mercato : Mbappé réserve un autre sale coup au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le dossier Mbappé est encore brûlant entre le PSG et le Real Madrid et des étincelles ont déjà sauté à côté de lui. Selon Foot Mercato, les deux clubs sont lancés dans la course au recrutement d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de l’AS Monaco est bel et bien une cible prioritaire des Merengue et dispose d’un bon de sortie estimé à 70 millions d'euros.

Le Real Madrid a ainsi décidé, ces dernières heures, de revenir à la charge et de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club espagnol, l'ASM et l'agent du joueur. « Sonnés par l'échec Mbappé, les Merengue veulent rapidement clôturer la signature de Tchouaméni pour ensuite se concentrer pleinement sur les renforts offensifs, explique FM. Si aucune offre concrète n'a encore été adressée, le champion d'Espagne est bien déterminé à l’associer à Eduardo Camavinga. »

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi est toujours en contact avec l'agent de Tchouaméni et le board parisien n'a pas abandonné l'idée de jouer un nouveau sale tour aux Merengue... d’autant que Mbappé lui-même a validé l’arrivée de son partenaire en équipe de France. Et puisque tous les désirs du nouveau roi de la capitale sont des ordres...

Bastien Aubert

Rédacteur