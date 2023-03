PSG - Mercato : Mbappé s’est encore payé la tête du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Daniel Riolo a encore fait des révélations au sujet de Kylian Mbappé. Jeudi, sur RMC Sport, le polémiste a expliqué que les écoutes policières réalisées dans le cadre de l'affaire Hamraoui-Diallo avaient démontré que la star du PSG était d'accord pour prolonger au PSG dès le mois de mars !

Ce qui impliquerait qu'il a menti aux dirigeants madrilènes en faisant croire que les négociations étaient encore ouvertes alors que sa décision était prise depuis longtemps. En effet, si le Real avait été mis au courant en mars de sa volonté de continuer à Paris, il n'aurait pas étalé sa déception deux mois plus tard et se serait mis en quête d'un plan B plus rapidement.

En Espagne, la révélation de Riolo a fait grand bruit. La presse catalane ne s’est d’ailleurs pas privée de rire au nez des dirigeants du Real Madrid. Sport a ainsi eu la preuve que Mbappé avait « bien joué avec le Real Madrid » et ne s’est pas privé de mettre cette information en avant sur son site.