PSG - Mercato : Mbappé se lâche sur son transfert avorté au Real Madrid !

Au lendemain de son quadruplé avec les Bleus, Kylian Mbappé voit son nom fleurir de nouveau dans les rumeurs de transfert. Dans son édition du jour, As explique que le Real Madrid a changé sa stratégie. Florentino Pérez souhaite toujours bel et bien recruter le buteur de 22 ans mais veut faire la paix avec les dirigeants du PSG et entend s'y prendre autrement qu'en mettant la pression via les médias.

De son côté, Mbappé a aussi compris que le conflit n’aidera pas dans ce dossier et a fait le choix de ne plus mettre de l’huile sur le feu en public. Chose faite hier soir après la large victoire contre le Kazakhstan au Parc des Princes (8-0). « Un penalty raté à l’Euro et un non transfert cet été, coup sur coup, ça m’a forgé, a-t-il expliqué au micro de Téléfoot. Ça pèse sur le mental, ça m’a renforcé aussi. Maintenant, je suis humble et déterminé à faire une grande saison. »

La prise de parole de Mbappé dans la presse lors de la dernière trêve internationale l’a-t-elle libéré d’un poids ? « Je ne sais pas si cela a été libérateur mais je sais que je n’ai pas eu non plus de préparation physique complète cet été, a-t-il rappelé. Vider son sac sur les fausses rumeurs, les non-dits, ça aide. Mais je suis mieux physiquement et plus heureux dans ma vie personnelle. Tout cela aide pour faire de grandes performances. Et puis, je me suis réfugié dans le travail. Je sais ce que je vaux et que ce n’est pas toujours la faute des autres. »

"Vider son sac après toutes les fausses rumeurs, les non-dits ça aide. Mais je suis beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus heureux dans ma vie : ça aide pour faire de grandes performances !"



