PSG, Real Madrid - Mercato : "Mbappé sera à Paris la saison prochaine"

Dossier Kylian Mbappé, suite et pas fin. On le sait, l'attaquant du PSG est encore sous contrat avec le club parisien qui, on le sait également, n'a aucune intention de le laisser partir libre l'été prochain. Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a même été très clair ces derniers jours : soit Mbappé prolonge, soit Mbappé part.

"Une info ? Oui."

Problème, qui, à cet instant, est susceptible de payer une éventuelle indemnité de transfert importante pour un joueur qui coûtera zéro euro dans moins d'un an ? On cherche...

En attendant, le consultant de RMC, Daniel Riolo, qui a toujours un avis sur tout, assure que Mbappé sera avec le maillot du PSG la saison prochaine. Extrait. "Moi, je vous annonce quelque chose ce soir : Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c’est une info ? Oui. (…) Même s’ils (les dirigeants parisiens, ndlr) assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation."

