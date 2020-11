PSG - Mercato : Mbappé serait plus proche d’un départ que d'une prolongation

Leonardo est bien embarrassé par le dossier Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG a beau claironner qu’il a déjà entamé des discussions pour prolonger un contrat qui court jusqu’en juin 2022, l’intéressé n’a pas l’air très pressé d’aller dans son sens.

Dans son édition du jour, L’Équipe évoque de « discussions constructives » entre les deux parties mais la réalité pourrait être toute autre dès l’instant où le Real Madrid entrera vraiment dans la danse. Vadim Vasilyev, qui connaît bien Mbappé pour l’avoir côtoyé à l’AS Monaco, pense qu’il est même plus proche d’un départ que d’une prolongation au PSG.

« Aujourd’hui, on s’oriente plus pour un départ »

« L’avenir de Mbappé ? Ce sont des décisions très importantes, très lourdes. Aujourd’hui, on s’oriente plus pour un départ mais rien n’est impossible, a lancé Vasilyev à la chaîne Téléfoot. Kylian est encore jeune et ce qu’il veut, c’est gagner des trophées. Il est ambitieux, il veut battre les records. […] Si demain Paris pouvait lui proposer un projet ambitieux où il se sent à l’aise, d’aller plus loin et avoir les chances de tout gagner dans sa vie, je dirais qu’il y a des chances. »